США продавливают реформу ВОЗ, несмотря на решение выйти из организации

Франция и Германия прекратили переговоры о реформировании Всемирной организации здравоохранения, разочаровавшись попытками представителей США направить ход дискуссий в нужное им русло, несмотря на ранее озвученное Вашингтоном решение выйти из ВОЗ. Переговоры о реформе ВОЗ начались около четырех месяцев назад. С тех пор состоялось около 20 телеконференций между министрами здравоохранения стран G7, а также прошли десятки встреч дипломатов и других официальных лиц. Впрочем, любые предложения по реформе ВОЗ, отмечают наблюдатели, должны быть обязательно согласованы с Россией, КНР и другими крупными странами, не входящими в G7. Трамп надеется, что лидеры промышленно развитых стран одобрят дорожную карту реформы ВОЗ, как и планировалось ранее до пандемии коронавируса.

Решение Парижа и Берлина прекратить переговоры последовало за их недовольством попытками Вашингтона доминировать на переговорах. "Никто не хочет, чтобы его втягивали в процесс реформ и получали готовый план от страны, которая сама только что вышла из ВОЗ", - сказал в интервью Reuters на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах. Министерства здравоохранения Германии и Франции подтвердили агентству, что две страны выступают против того, чтобы Соединенные Штаты вели переговоры, после того как объявили о своем намерении покинуть организацию. Представитель министерства здравоохранения Италии пояснил, что работа над документом о реформе ВОЗ все еще продолжается, добавив, однако, что позиция Рима соответствует позиции Парижа и Берлина.

Это решение ведущих стран Старого света выйти из переговоров может быть крайне болезненно воспринято Дональдом Трампом, который надеется представить общую дорожную карту по радикальной перестройке ВОЗ в сентябре на саммите G7, за два месяца до президентских выборов в США. Впрочем, пока неясно, состоится ли в сентябре указанный саммит в Соединенных Штатах. Официальные лица США не сообщили, какой именно реформы Всемирной организации здравоохранения добивается Вашингтон. Но первоначальная дорожная карта реформ, предложенная Вашингтоном, отмечают комментаторы, была воспринята многими из его союзников как "слишком односторонняя", а один европейский чиновник, участвовавший в переговорах, назвал ее "грубой". Несмотря на изменения в первоначальном тексте дорожной карты, давление Вашингтона оставалось неприемлемым, в основном для Германии, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

Европейские правительства хотят сделать ВОЗ сильнее, лучше финансируемой и более независимой, в то время как вывод из нее средств США, вероятно, ослабит ее. Вашингтон является крупнейшим спонсором ВОЗ, обеспечивая 15 процентов ее бюджета. Некоторые европейские аналитики рассматривают критику ВОЗ Трампом как попытку главы Белого дома в преддверии выборов президента США отвлечь внимание от его провальных действий в связи с COVID-19. Кроме того, отношения ФРГ и США оказались ослаблены из-за июльского решения Трампа вывести тысячи американских солдат из Германии.

Вместе с тем, уточняют источники, планы по реформированию ВОЗ вряд ли будут окончательно отложены, если Трамп потерпит поражение на ноябрьских выборах президента. Европейские правительства хотят, чтобы Вашингтон оставался членом ВОЗ и ее главным финансовым спонсором. Кроме того, они проявили интерес к увеличению своего собственного финансирования организации.