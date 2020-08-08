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Рубрика: В мире

Трамп пообещал "очень быстро" заключить сделки с КНДР и Ираном

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах президента США он очень быстро договориться и с Ираном, и с КНДР, и заключит с этим странами соглашения.

Фото: Ed Jones/Pool Photo via AP
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"Если бы я не выиграл выборы в 2016 году, наша страна сейчас была бы в состоянии войны с Северной Кореей. Это была бы очень неприятная война", - подчеркнул политик, добавив, что ему на президентском посту удалось сделать больше, чем предыдущим американским лидерам. Также глава Белого дома напомнил, что говорили ранее его противники. "Трамп нас приведет к войне", но нет, наоборот. У нас установились отношения с Северной Кореей", - цитирует политика ТАСС.

Напомним, американский лидер встречался со своим северокорейским коллегой трижды: 12 июня 2018 года в Сингапуре, 27 февраля 2019 года в Ханое (столица Вьетнама) и 30 июня того же года в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Кореи.

Кстати, Трамп стал первым президентом США, который побывал на территории КНДР. Глава Белого дома также называл Ким Чен Ына "своим другом", делая акцент на то, что у них "весьма особые отношения".

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