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08.08.2020 13:29
Рубрика: В мире

Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте

Текст: Александр Саможнев

Турция готова помочь отстроить порт в Бейруте, который был разрушен из-за сильного взрыва, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай во время визита в Ливан.

Фото: STR / AFP
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"Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания", - цитирует Октая Анатолийское агентство.

Напомним, 4 августа в столице Ливана произошел взрыв в районе порта, где размещался склад аммиачной селитры. В результате инцидента погибли более 150 человек. По последним данным, еще более 60 жителей числятся пропавшими без вести

Между тем с подобным предложением выступил миллиардер Карлос Слим. Об этом стали известно со слов руководителя Ливанского центра в Мексике Амина Сайдена Карама. "Слим поможет с реконструкцией разрушенного порта", - утверждал он в интервью радиостанции Noticias MVC.

Помощь Ливану предложили ряд стран, в том числе и Россия, которая направила в Бейрут полевые госпитали, врачей и спасателей для помощи в ликвидации последствий разрушительного взрыва.

В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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