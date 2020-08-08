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Рубрика: В мире

Разрушенный взрывом порт Бейрута восстановит миллиардер из Мексики

Мексиканский миллиардер Карлос Слим поможет восстановить порт Бейрута. Об этом рассказал глава Ливанского центра в латиноамериканской стране Амин Сайден Карам в интервью радиостанции Noticias MVS.

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"Мы ведем кампанию для отправки ресурсов отделению Красного Креста в Ливане. Карлос Слим поможет с реконструкцией разрушенного порта", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани ранее пожертвовал 50 миллионов долларов на помощь пострадавшим от взрыва в Ливане. Об этом сообщила катарская газета "Ар-Райи". Помощь Ливану предложили ряд стран, в том числе и Россия, которая направила в Бейрут полевые госпитали, врачей и спасателей для помощи в ликвидации последствий разрушительного взрыва.

Напомним, он прогремел во вторник, четвертого августа, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения, десятки числятся пропавшими без вести. Бейрут признан районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

В мире Ближний Восток В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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