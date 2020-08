У "Академии "Амбрелла" могут появиться спин-оффы

Супергеройский сериал "Академия "Амбрелла" могут нарастить спин-оффом. А может - и несколькими. В данном направлении зрителя начали мягко подталкивать создатель шоу Стив Блэкман и актер Роберт Шиэн, сыгравший Клауса - Номера Четыре, порассуждав о такой возможности в Digital Spy.

По мнению Блэкмана, например, и Бен, и Диего, вполне заслуживают "сольных" мини-сериалов - эпизода на четыре, или шесть. Тогда как с Клаусов и того проще - у него для такого уже есть базис, отдельная комикс-арка You Look Like Death, приквел, выходящий через месяц. Где и сюжет - что надо.

Шиэн коллегу активно поддерживает: во-первых, играть Клауса для него - не работа, а большой личный праздник, веселье сплошное. Плюс там (в спин-оффе) может быть масса возможностей показать отношения персонажа с другими "академиками" - скажем, с Лютером (Номер Один). Так что он обеими руками за. Играющий Лютера Том Хоппер тоже, естественно, не возражает.

И теперь дело за поклонниками вроде как. Хотя абсурдно сомневаться, что поклонники тоже за, ведь без помощи увеличительных приборов видно - Клаус в странной шайке Харгривзов - самый яркий типчик. На Netflix всё это никак не комментируют.

Релиз второго сезона The Umbrella Academy состоялся 31 июля. При этом шоу практически полностью распрощалось с сюжетом оригинального комикса, немалую часть времени сконцентрировав на жгуче актуальных вопросах. Таких, как вековое угнетение афроамериканцев и лесбийские отношения. В лапы которых домохозяек бросает мужской шовинизм, в частности.

Официального подтверждения о продлении сериала на третий сезон нет, но источники утверждают, что вопрос уже решён.