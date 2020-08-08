В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих

У одного из российских туристов, прибывших в Абхазию на отдых, диагностирован COVID-19. Гражданин вывезен для прохождения лечения в одну из больниц Краснодарского края, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

По данным абхазских медиков, за прошедшие сутки в республике выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии было зарегистрировано 134 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. В настоящее время специализированное лечение проходят 42 местных жителя.

Напомним, 1 августа были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что россиянам будут оказывать помощь при заболевании коронавирусом в Абхазии. С этой целью создаются дополнительные места в лечебных учреждениях Сочи.