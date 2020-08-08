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Рубрика: В мире

В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих

Текст: Александр Саможнев

У одного из российских туристов, прибывших в Абхазию на отдых, диагностирован COVID-19. Гражданин вывезен для прохождения лечения в одну из больниц Краснодарского края, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По данным абхазских медиков, за прошедшие сутки в республике выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии было зарегистрировано 134 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. В настоящее время специализированное лечение проходят 42 местных жителя.

Напомним, 1 августа были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что россиянам будут оказывать помощь при заболевании коронавирусом в Абхазии. С этой целью создаются дополнительные места в лечебных учреждениях Сочи.

В мире экс-СССР Абхазия Пандемия коронавируса COVID-19

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