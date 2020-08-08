В сервисах каршеринга рассказали о забытых в салонах вещах

Аренда автомобиля - привычная услуга, которой активно пользуются жители больших городов. Специалисты каршеринговых компаний рассказали о вещах, которые чаще всего забывают их клиенты. Выяснилось, что зонты, перчатки и телефоны - лишь малая толика находок в арендованных машинах.

"Однажды в одной из машин у нас забыли музейный пулемет РПК-74, а еще живого лебедя, четыре килограмма черной икры, универсальный набор сварщика и четыре билета на матч Испания - Россия", - рассказала представитель сервиса по аренде машин Екатерина Макарова.

Один из клиентов вернул машину со своим четвероногим любимцем в багажнике. Бульдог все время мирно спал и проснулся уже во время следующей аренды. Помимо "забывчивости" пользователи популярного сервиса так и норовят что-то забрать с собой. После поездок в машинах часто недосчитываются ковриков, щеток, проводов для зарядки и даже эмблем взятых в аренду авто.

"Вандализм, воровство и небрежное отношение - обычная практика. Люди умудряются даже подменять части интерьера автомобилей: рулевое колесо, сиденья, кнопки, подголовники", - со ссылкой на издателя проекта "Трушеринг" Юрия Николаева пишет РИА Новости.

Искать нарушителей помогают камеры наружного наблюдения, которых ежегодно становится больше на городских улицах. А видеорегистраторы в салонах авто фиксируют поломки и недостающие части интерьера машин. В этом случае арендатору грозит штраф, добавил эксперт.