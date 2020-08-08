Volvo XC60 Recharge тратит 2 литра на 100 км. Но есть "но"

- Здравствуйте, можно попросить вас перепарковать машину? Дело в том, что мне очень нужна вон та розетка на стене.

- ??

- У меня гибридный автомобиль, зарядка кончилась, а до розетки дотянусь только вот с этого места.

- От обычной розетки будете заряжаться? Ну, хорошо, даже интересно посмотреть.

Этот диалог на подземной парковке торгового центра - лишь фрагмент своего рода игры под названием "найди розетку", если не хочешь тратиться на бензин. В подобном квесте время от времени участвуют практически все владельцы гибридных и электрических автомобилей в России.

Сеть зарядной инфраструктуры постепенно растет, станции появляются в новых жилых комплексах, офисах и на улицах, власти стимулируют покупателей бесплатной парковкой и подзарядкой, но число эко-машин увеличивается не сказать чтобы стремительно. Почему? Потенциальных владельцев по-прежнему отпугивает малое количество ЭЗС в доступных местах, а операторы жалуются на слабую востребованность зарядного оборудования, из-за чего новые терминалы появляются не так быстро, как могли бы. Замкнутый круг? Дело не только в этом. Стоимость гибридов и электрокаров сегодня такова, что позволить их себе могут только очень обеспеченные люди.

Мы взяли на тест новый Volvo XC60 T8 TwinEngine, или XC60 Recharge, чтобы понять, что предлагает шведский гибрид.

Тише едешь, чище будешь

XC60 Recharge вполне может жить и без электричества. Собственно, об этом говорит его полное имя. У полноприводного кроссовера два мотора: впереди - двухлитровая бензиновая турбочетверка мощностью 320 л.с., сзади - электродвигатель мощностью 87 сил. Суммарно - 407 лошадей и 640 ньютонов крутящего момента! Бензиновый движок, работающий в связке с восьмиступенчатым автоматом, вращает передние колеса, электромотор с одноступенчатым редуктором отвечает за задние. Разгон до сотни занимает чуть более 5 секунд. Чем не замена спорткару?!

"Шестидесятка" предлагает на выбор несколько режимов вождения. Hybrid использует и бензин, и электроэнергию. В этом режиме автомобиль сам решает, когда задействовать ДВС, а когда можно обойтись электроприводом и поэкономить топливо. Power задействует оба мотора на максимальную мощность - на случай, когда захотелось порулить тем самым спорткаром.

AWD включает постоянный полный привод. Наконец, режим Pure задействует только электродвигатель - именно в этот момент можно преисполниться гордостью за то, что ты и твой автомобиль живете в гармонии с природой и Гретой Тунберг, двигаясь с нулевым уровнем выбросов. На самом деле это, конечно, не совсем так. Даже в этом случае двигатель внутреннего сгорания не спит и расходует около 2 литров на 100 километров.

Сажусь в машину, поворачиваю шайбу на "Старт" и… тишина как в театре после выключения света. Не работает что-ли? Нет, это тот самый Pure - ДВС-то молчит, но XC60 уже готов к поездке. Машина даже слегка присела - автоматика опустила подвеску для улучшения динамических характеристик кроссовера. Бортовой компьютер показывает заряженную под завязку батарею - по данным Volvo, этого должно хватить на 42 километра пути. Что ж, посмотрим.

Медленно крадусь к выезду на Варшавское шоссе: пешеходы меня не слышат, как будто двухтонного кроссовера тут нет вовсе. XC60 плывет по улице сродни единственному ненавязчивому облаку на июльском небе. Предвкушаю: теперь с уверенностью заеду поздним вечером в родной дачный поселок, не боясь потревожить спокойствие его обитателей. Обычно то все по-другому. Если, конечно, хватит заряда батареи. Вообще при желании ее можно "законсервировать" - делается это двумя касаниями экрана медиасистемы. В этом случае машина не будет использовать накопленную энергию, ограничиваясь ДВС. Но у нас пока другая задача.

Кроссовер все так же бесшумно едет на батарейке, лишь эпизодически, на обгонах, задействуя бензиновый мотор. Я держу в руках стеклянный селектор передач, сделанный из настоящего хрусталя, незаметно работает климат-контроль, шикарная акустика Bowers&Wilkins наполняет салон объемным звуком. Интерьер задает настроение. Тем временем за 20 км батарея разряжена чуть более чем наполовину - спасибо, в этот раз обошлось без пробок. На следующем маршруте везет уже меньше, но заряда хватает еще километров на 15. А на экране в графе "расход топлива" красуются поражающие 2 с небольшим литра бензина.

Но вот с энергией покончено, и в дело по полной вступает двигатель внутреннего сгорания. Сейчас кроссовер слышно очень хорошо. ДВС помимо прочего начинает подзаряжать батарею - к счастью, эту функцию можно отключить, ведь на подпитку затрачиваются дополнительные 2 л топлива на 100 км. К тому же автомобиль сам вырабатывает энергию при торможении и возвращает ее в аккумулятор благодаря системе рекуперации. Конечно, это мизер, и показатель расхода топлива постепенно растет - с 2 литров до 10.

Очевидное и невероятное

От самой очевидной идеи зарядить машину на городской парковке возле колонки "Мосэнерго" (наверняка вы видели эти сине-зеленые шкафчики вдоль проезжей части) пришлось отказаться сразу. Большинство из них располагается на центральных улицах, где час стоянки обойдется в 380 рублей. На гибридные автомобили не распространяется действие льготной парковки - это привилегия владельцев полностью электрических авто. Значит, полная зарядка нашей машины легко могла обойтись в пару тысяч.

С уличной сетью есть еще одна проблема, жалуются владельцы электрокаров. Такие места частенько оказываются заняты - либо электрическими сородичами, чьи хозяева не удосужились поставить метку "занято" в мобильном приложении (о нем дальше), либо и вовсе "зажигалками", как тут называют традиционные бензиновые машины. Последние вызывают справедливую ярость, ведь электропарковок и так немного.

В столице работают также зарядные станции "Россетей" и МГТС, найти их можно в разных частях города, но чтобы получить к ним доступ, требуется подготовка. У МГТС терминалы расположены на закрытой территории, поэтому сначала нужно ехать в центральный офис и оформлять постоянный пропуск. А зарядные станции "Россетей" активируются при помощи специальной карты клиента "МОЭСК-EV", которую тоже нужно получать в центральном офисе.

Так вот. Приложение PlugShare - незаменимый помощник владельцев подзаряжаемых автомобилей. Помимо того, что здесь есть карта зарядных станций, каждую можно рассмотреть на фотографии и получить информацию о доступных типах розеток - трехфазная, Type 2, бытовая… Вполне может оказаться, что ваш автомобиль на данной станции зарядиться не сможет. Кроме того, пользователи активно отмечаются на карте и сообщают друг другу, сколько времени будут занимать тот или иной порт, а также делятся сведениями о неработающих розетках.

Конечно, от неожиданностей не застрахует и приложение (приезжаешь, а терминал почему-то активировать на удается), но именно с его помощью мы узнали, что в нашем случае проще и дешевле зарядиться на подземном паркинге в ближайшем торговом центре.

Преимущество XC60 Recharge - способность питаться от обычной бытовой сети напряжением 220В. Штепсель - тоже стандартный, бытовой, как от холодильника. Итог - 100 рублей за три часа стоянки и около 80 процентов заряда батареи. Из минусов - место под розеткой на паркинге никак не обозначено, поэтому машины здесь ставят все без разбору. Кроме того, какое-то время пришлось поколесить вдоль стен в поисках не просто розетки, а рабочей розетки.

На зарядку становись

На наше счастье, мы успели перехватить семейную пару на Кашкае, и та любезно уступила нам место вблизи активного поста. ПрОвода длиной 7 метров, возможно, хватило бы и так, но пришлось бы частично перегородить проезд, чего делать не хотелось. Да и провести несколько часов под землей, карауля сохранность оборудования, тоже.

Процесс подключения очень прост и несильно отличается от подзарядки телефона. Одним концом провод вставляется в специальный разъем на корпусе автомобиля, вторым - собственно в розетку. Если все в порядке - на контроллере загораются две синие лампочки. Под лючком тоже начинает мигать световой сигнал - зарядка началась. А вот вытащить штепсель из разъема так просто не выйдет. Для защиты от посторонних система блокирует "пистолет" - теперь освободить его можно, только нажав на ключе кнопку открытия дверей.

Сколько времени потребуется на зарядку, сообщают на приборной панели. Но удобнее следить за процессом в мобильном приложении Volvo on Call. Здесь же после недавнего обновления отражается информация о том, какое расстояние удалось преодолеть в чисто электрическом режиме, сколько энергии и топлива при этом было потрачено. Шведы обещают, что через некоторое время приложение будет показывать водителю размер его углеродного следа, то есть количество углекислого газа, которое выбрасывает автомобиль, и примерную стоимость топлива, которое удалось сэкономить, передвигаясь в электрическом режиме. Тем самым производитель стремится побудить владельцев Volvo меньше заправляться и больше заряжаться.

Это не единственный посыл от бренда. Volvo дарит год бесплатного электричества при покупке нового гибридного автомобиля. Возвращают чистыми деньгами, а не скидками на обслуживание и эфемерными кешбеками. Вознаграждение рассчитывается на основе киловатт-часов, израсходованных во время вождения в том самом электрическом режиме Pure.

Впрочем, говорить о том, что компенсация затрат на киловатты или экономия на бензине являются определяющими для аудитории, способной купить XC60 Recharge, не приходится. При цене автомобиля от 5,5 млн рублей определяющими будут какие угодно факторы - уровень комфорта, качество внутреннего пространства, мобильные технологии, восприятие этого мощного гибрида как замены спорткару или просто мода на экологичный образ жизни, а скорее их совокупность, чем желание сэкономить на электричестве. А компенсация - это приятный бонус.

Максимализм по-скандинавски

О дизайне XC60 мы уже рассказывали, в этом плане Recharge в версии Inscription незначительно отличается от своего бензинового собрата, разве что хромированных элементов стало больше. Машина красивая, с какой стороны ни взгляни. Устремляющаяся ввысь подоконная линия и выштамповки на дверях придают атлетизма, а передняя оптика в виде "молота Тора" (так ее называют из-за Т-образных светодиодных ходовых огней) и широкая решетка радиатора - немного агрессии. Внутри кожаный салон, деревянные панели, хрустальная ручка селектора, аудиосистема Bowers&Wilkins - премиум во всей его красе.

Управление автомобилем осуществляется через экран на центральной консоли. Сенсорный дисплей отзывчив и интуитивно понятен сродни экрану смартфона. Система голосового управления позволяет без рук настраивать климат-контроль, звонить и задавать маршрут в навигации, включать треки. Руководство по эксплуатации тоже зашито в "цифру" - это хорошая альтернатива толстой книженции: благодаря поисковой строке найти нужную информацию проще и быстрее.

XC60 предлагает богатый набор электронных ассистентов, включающий в себя в числе прочего электронного парковщика. Если активировать функцию Park Assist Pilot на экране, автомобиль самостоятельно подберет подходящее место на парковке и самостоятельно туда заедет. Работает как на параллельной, так и на перпендикулярной стоянке. От водителя в этот момент требуется только одно: включить заднюю передачу. Траекторию система просчитывает сама, и рулем тоже крутит сама. Удобно, но не всегда понятно, почему она порой игнорирует подходящие карманы.

При этом система City Safety, которая следит за появлением препятствий в зоне движения, напугала до чертиков, когда резко и неожиданно тормознула авто из-за пробегавшего сзади пешехода. От изумления замерли и я, и он.

Интересной оказалась задумка с запасным колесом. В XC60 Recharge его нет. Зато есть комплект, позволяющий временно отремонтировать проколотую шину. В комплект входят электрический компрессор и герметик, хранятся они под полом багажного отделения неподалеку от зарядного кабеля. Самостоятельно отремонтированной шины хватит как минимум на 200 км.

Вместо послесловия

1. Возможность заряжать автомобиль от обычной бытовой розетки сильно облегчает жизнь владельца XC-60 Recharge. Подпитаться можно на даче, на работе, в торговом центре. О традиционной заправке можно практически забыть, если ездить преимущественно на короткие расстояния.

2. Гибридный XC-60 может поспорить со спорткарами по динамическим характеристикам благодаря двум моторам. Расход топлива даже в режиме езды на ДВС - совсем небольшой.

Расход топлива в загородном режиме.

3. Зарядная инфраструктура, очевидно, будет развиваться, что открывает новые перспективы для владельцев электрокаров и гибридов в принципе.

4. XC-60 Recharge не назовешь широкодоступным автомобилем, скорее это стильная визитная карточка для своего владельца.