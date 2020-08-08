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Вышел трейлер "Топорика" - сериала создателя "12 лет рабства"

Новости
    08.08.2020, 22:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликован первый трейлер "Топорика" (Small Axe), сериала лауреата "Оскара" Стива МакКуина, режиссера и продюсера драмы "12 лет рабства".

Фото: kinopoisk.ru
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Тема "Топорика", на котором МакКуин выступает шоураннером, прежняя - описание борьбы угнетаемых чернокожих, гордых и стойких. Через вскрытие малоизвестных вех истории движения, моментов, где эти лишенные прав граждане выступали против жестокости полиции и расовых перекосов. В данном случае это - лондонские выступления 1969 и 1982 годов.

В основе - реальные факты. В ролях - Томас Кумбз ("Молодой Морс"), Гершвин Эсташ-мл. ("Джентльмены", "Фортитьюд"), Малачи Кирби ("Доктор Кто", "Черное зеркало"), Джоди Мэй ("Последний из могикан"), Шон Паркес ("Мумия возвращается"), Роченда Сандал ("В пустыне смерти"). В перспективе - охапка премий.

В мини-сериале шесть эпизодов, премьера - 25 сентября.

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