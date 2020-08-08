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08.08.2020 14:34
Рубрика: В мире

Захарова назвала недобросовестной конкуренцией действия США в отношении китайской соцсети

Текст: Александр Саможнев
Действия американских властей в отношении китайской социальной сети TikTok являются вопиющим примером недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

По ее словам, в жестких ограничительных мерах в отношении TikTok просматривается нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в данной области.

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"Агрессивное принуждение к продаже TikTok американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве", - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что действия Вашингтона идут вразрез с базовыми принципами рыночной экономики и нарушают нормы Всемирной торговой организации. При этом попытка оправдать бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично. Захарова также призвала США действовать в соответствии с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами.

"Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку указанным действия", - заключила официальный представитель МИД РФ. Напомним, президент Дональд Трамп объявил, что запретит деятельность на территории США социальной сети TikTok, если она не будет продана американской компании.

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