Захарова назвала недобросовестной конкуренцией действия США в отношении китайской соцсети

Действия американских властей в отношении китайской социальной сети TikTok являются вопиющим примером недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в жестких ограничительных мерах в отношении TikTok просматривается нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в данной области.

"Агрессивное принуждение к продаже TikTok американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве", - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что действия Вашингтона идут вразрез с базовыми принципами рыночной экономики и нарушают нормы Всемирной торговой организации. При этом попытка оправдать бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично. Захарова также призвала США действовать в соответствии с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами.

"Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку указанным действия", - заключила официальный представитель МИД РФ. Напомним, президент Дональд Трамп объявил, что запретит деятельность на территории США социальной сети TikTok, если она не будет продана американской компании.