"Барселона" не пустила своего игрока на стадион на матч Лиги чемпионов

Футболист "Барселоны" Артур Рамос, отказавшийся выступать за команду в Лиге чемпионов в преддверии перехода в "Ювентус", получил отказ в проходе на "Камп Ноу", где каталонцы сегодня принимали "Наполи".

Бразилец, решивший не возвращаться к тренировкам с "сине-гранатовыми" после поездки на родину, хотел посмотреть встречу с итальянцами, но ему не разрешили посетить арену, пишет Mundo Deportivo.

Чуть ранее президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу назвал решение Артура об отказе от участия в Лиге чемпионов проявлением неуважения к клубу. Напомним: каталонцы продали хавбека "Ювентусу" за 72 миллиона евро. В обратном направлении последует полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич.