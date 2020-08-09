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9 августа 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 7 августа 2020 года № 599-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 7 августа 2020 г.
Опубликован 9 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 9 августа 2020 года" заменить словами "по 23 августа 2020 года";

2) абзац второй подпункта 1 пункта 3 после слов "на работу" дополнить словом "музеев,";

3) в пункте 7:

в абзаце первом слова ", организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением их посещения в целях спортивной подготовки на открытом воздухе, а также организации и проведения тренировочных мероприятий, проводимых на тренировочных базах профессиональными спортивными клубами, в том числе по командным игровым видам спорта)," исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

4) пункт 12 признать утратившим силу;

5) пункт 16 после слов "9 августа 2020 года" дополнить словами ", с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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