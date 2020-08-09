В мире
09.08.2020 20:57
Текст: Игорь Дунаевский

ЦИК: Лукашенко поддержали свыше 80% избирателей на участках в пяти регионах

Более 80 процентов избирателей в пяти областях поддержали действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Такие данные привела глава ЦИК республики Лидия Ермошина, сославшись на результаты подсчета голосов на закрывшихся участках в пяти регионах.

Фото: Reuters
В Беларуси завершилось голосование на выборах президента

В эфире телеканала "Беларусь-1" она заявила, что "лидирует Александр Лукашенко, ему по результатам голосования по закрытым участкам пяти регионов отдало предпочтение 82 процента избирателей". Второй финишировала домохозяйка Светлана Тихановская с поддержкой 5 процентов избирателей.

Схожие данные ранее были представлены по результатам экзитпола, проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО" по заказу телеканала "Мир". В нем Лукашенко набрал 79,7 процента голосов, Тихановская - 6,8 процента.

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