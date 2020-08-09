ЦИК назвал выборы президента Беларуси состоявшимися после явки в 50%

Выборы президента Беларуси можно считать состоявшимися в связи с тем, что свои голоса подали более половины граждан, включенных в избирательные списки. Председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что к 13:20 (по местному времени, которое совпадает с мск) явка с учетом поданных досрочно голосов превысила 54 процента.

По данным главы ЦИК, 50-процентный рубеж явки пока не преодолен только в Минске, где проголосовали 43 процента граждан. А в Гомельской и Могилевской областях, которые наиболее активно голосовали досрочно, число поданных бюллетеней уже превысило 60 процентов. Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на проходящих в Беларуси выборах Напомним, 4-8 августа досрочно проголосовали 41,7 процента из примерно 6,8 миллионов белорусов, включенных в списки. Сегодня, 9 августа, основной день голосования. Участки будут работать до 20:00. По словам Ермошиной, "уже можно говорить о том, что в конце дня получим какой-то результат".

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