ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заручился поддержкой 81 процента избирателей на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства после получения данных всех закрывшихся участков. Такие сведения привела глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

По ее словам, второй финишировала домохозяйка Светлана Тихановская, набравшая 8 процентов, а третье с 4 процентами получил кандидат "против всех".

Обработка бюллетеней только началась, поэтому приведенные данные касаются примерно 35 тысяч голосов. Тем не менее Ермошина назвала их "очень показательными". Схожие результаты ранее были представлены по итогам экзитполов.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования состоялся в воскресенье. Предварительные итоги выборов будут объявлены в понедельник, а окончательные ЦИК страны обещал подвести в пятницу.