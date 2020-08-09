ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов

По ее словам, второй финишировала домохозяйка Светлана Тихановская, набравшая 8 процентов, а третье с 4 процентами получил кандидат "против всех".
Обработка бюллетеней только началась, поэтому приведенные данные касаются примерно 35 тысяч голосов. Тем не менее Ермошина назвала их "очень показательными". Схожие результаты ранее были представлены по итогам экзитполов.
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования состоялся в воскресенье. Предварительные итоги выборов будут объявлены в понедельник, а окончательные ЦИК страны обещал подвести в пятницу.