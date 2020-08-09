В мире
09.08.2020 22:38
Текст: Татьяна Замахина

ГД: Белорусы поддержали Лукашенко в расчете на продолжение интеграции с РФ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал данные exit poll на выборах президента Беларуси. Он объяснил, почему, граждане республики поддержали, если судить по озвученной информации, Александра Лукашенко.

Фото: Gettyimages
ЦИК: Лукашенко поддержали свыше 80% избирателей на участках в пяти регионах

Согласно первым данным exit poll с сегодняшних выборов, действующий глава республики набирает 79,7%, на втором месте - Светлана Тихановская с 6,8%.

Граждане Беларуси "поддержали Лукашенко, надеясь на то, что он продолжит дальнейшую интеграцию с Российской Федерацией, в рамках, в том числе, Союзного государства", заявил Водолацкий в комментарии РИА Новости.

По его оценке, большинство белорусов - "за то, чтобы жить в дружбе и сотрудничестве с РФ".

- Они понимают, что от РФ многое зависит, а Лукашенко, какие бы ни делал заявления в процессе своего управления, в любом случае вектор своей политики держит на Россию, - подчеркнул первый замглавы комитета. - И в большинстве своем все его планы развития Беларуси зависят от реализации совместных программ с Россией.

Избиратели, считает Водолацкий, рассчитывают на то, что "все те дорожные карты, которые остались не подписаны, будут реализованы".

Он также заявил, что не ожидает серьезных провокаций со стороны оппозиции по итогам выборов. "Учитывая то огромное число людей, которые проголосовали за Лукашенко, эти акции будут иметь краткосрочный характер", - отметил депутат.

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