Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе

Соединенные Штаты проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

"Мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России", - цитирует ТАСС выступление Эспера. По его словам, речь идет об "усилении сдерживания", а большинство союзников США по НАТО позитивно оценили перемещение американских военных.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что курс Пентагона на "сдерживание" России и Китая вызывает сожаление. Глава МИД РФ отметил, что подобные приоритеты, которые декларирует глава оборонного ведомства США, свидетельствуют о политической философии всей американской администрации, явно не способствующей выстраиванию диалога. Лавров обратил внимание, что американские коллеги стараются уйти от самого понятия "стратегическая стабильность", предпочитая говорить о "стратегическом соперничестве".

Напомним, в июле Эспер сообщил, что территорию ФРГ покинут почти 12 тысяч американских солдат. Большая часть из них вернется в Соединенные Штаты, еще 5400 военных переведут на территорию других стран НАТО, где уже есть американское присутствие.