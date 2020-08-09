Явка на выборах президента Беларуси превысила 65 процентов

Более 65 процентов зарегистрированных избирателей в Беларуси проголосовали на проходящих сегодня выборах президента страны. Такие данные по состоянию на 14:00 по местному времени (совпадает с мск) привел заместитель председателя местного ЦИК Вадим Ипатов.

В Минске бюллетени заполнили 52 процента избирателей, а в наиболее активной Гомельской области - свыше 75 процентов. Ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что поскольку явка превысила 50 процентов, выборы признаны состоявшимися.

В воскресенье проголосовали все пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Напомним, что 41 процент избирателей подали голоса досрочно в период с 4 по 8 августа.

Участки закроются в 20:00. По словам главы ЦИК, "уже можно говорить о том, что в конце дня получим какой-то результат".