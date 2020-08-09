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Рубрика: Спорт

Кокорин не сыграет с "Сочи" из-за травмы

Текст: Артур Нанян
Александр Кокорин. Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Александр Кокорин. Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Александр Кокорин. Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

Стало известна причина отсутствия Александра Кокорина в заявке "Спартака" на матч первого тура чемпионата России против "Сочи".

Фото: AP
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Как сообщила пресс-служба "красно-белых" порталу championat.com, Кокорин не выйдет на поле из-за травмы. При этом повреждение несерьезное, и Александр наверняка поможет своей новой команде во встрече следующего тура дома с "Ахматом" 14 августа.

Добавим, что в заявке "Спартака" на сегодняшний поединок отсутствует еще один новичок москвичей - Остон Урунов.

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