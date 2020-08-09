Кокорин остался вне заявки "Спартака" на матч с "Сочи"

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Сочи" на матч первого тура Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 20:00.

Главная новость - вне заявки остался новичок "красно-белых" Александр Кокорин. Также сегодня не выйдет на поле еще один новобранец москвичей Остон Урунов.

Полностью стартовый состав хозяев выглядит следующим образом: Александр Максименко, Павел Маслов, Георгий Джикия, Айртон, Самуэль Жиго, Роман Зобнин, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Максис Глушенков, Александр Соболев, Джордан Ларссон.

У "Сочи" же с первых минут появятся: Сослан Джанаев, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Иван Миладинович, Никита Бурмистров, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа.