Новости

В Беларуси завершилось голосование на выборах президента 20:16
Кокорин не сыграет с "Сочи" из-за травмы 19:52
Суворовский музей покажет в Крыму уникальные экспонаты 19:38
Экс-игрок "Анжи" Виллиан объявил об уходе из "Челси" 19:25
ЦИК не будет продлевать время голосования в Беларуси из-за очередей 19:18
Кокорин остался вне заявки "Спартака" на матч с "Сочи" 19:15
Путин утвердил стратегию госполитики в отношении казачества до 2030 года 19:04
Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ 18:58
В США уже больше пяти миллионов инфицированных коронавирусом 18:19
В Афганистане из тюрем выйдут 400 боевиков "Талибана" 18:09
На 101-м году жизни умерла актриса Франка Валери 18:05
На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей 17:23
В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма против санкций США 16:32
В Петербурге на уроженца Чечни завели дело за избиение сотрудницы полиции 16:24
В Петербурге мать пришла в гости с трупом дочери в пакете 15:57
Около пяти тысяч человек устроили забег в центре Петербурга 15:48
Явка на выборах президента Беларуси превысила 65 процентов 15:41
Во Франции отказались от дистанций между учениками в школах 15:38
В Китае канадца приговорили к смертной казни 15:35
В парламенте РФ сообщили о ходе наблюдения за выборами в Беларуси 15:21
УАЗ вспомнил об уникальном автомобиле 15:00
Самолет из Франции прибыл в Осло через минуту после введения карантина 14:24
Видео: В Бельгии хулиганы устроили массовую драку с полицией на пляже 14:11
Бельгийские курорты отказываются от "дневных туристов" 13:54
Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная" 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 19:15
Рубрика: Спорт

Кокорин остался вне заявки "Спартака" на матч с "Сочи"

Текст: Артур Нанян

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Сочи" на матч первого тура Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 20:00.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят

Главная новость - вне заявки остался новичок "красно-белых" Александр Кокорин. Также сегодня не выйдет на поле еще один новобранец москвичей Остон Урунов.

Полностью стартовый состав хозяев выглядит следующим образом: Александр Максименко, Павел Маслов, Георгий Джикия, Айртон, Самуэль Жиго, Роман Зобнин, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Максис Глушенков, Александр Соболев, Джордан Ларссон.

У "Сочи" же с первых минут появятся: Сослан Джанаев, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Иван Миладинович, Никита Бурмистров, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Сочи" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ
На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная