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09.08.2020 21:35
Рубрика: Спорт

Кокорин смотрел матч "Спартака" с трибуны вместе с женой

Текст: Артем Локалов
Игра против "Сочи" в первом туре нового сезона РПЛ должна была стать дебютной для Александра Кокорина в составе красно-белых.
Александр Кокорин на матче "Спартака". Фото: Артем Локалов Александр Кокорин на матче "Спартака". Фото: Артем Локалов
Александр Кокорин на матче "Спартака". Фото: Артем Локалов

Сообщается, что 29-летний нападающий получил повреждение на тренировке. И чтобы не рисковать, решено было, что Александр матч с "Сочи", за который он играл до недавнего времени, пропустит.

Александр смотрел за игрой из ложи на спартаковском стадионе вместе с женой Дарьей.

Напомним, 2 августа Кокорин заключил контракт со "Спартаком" по схеме "3+1". Судя по всему, дебютирует игрок в составе красно-белых во втором туре, когда "Спартак" сыграет с "Ахматом".

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