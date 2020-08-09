Кокорин смотрел матч "Спартака" с трибуны вместе с женой

Игра против "Сочи" в первом туре нового сезона РПЛ должна была стать дебютной для Александра Кокорина в составе красно-белых.

Сообщается, что 29-летний нападающий получил повреждение на тренировке. И чтобы не рисковать, решено было, что Александр матч с "Сочи", за который он играл до недавнего времени, пропустит.

Александр смотрел за игрой из ложи на спартаковском стадионе вместе с женой Дарьей.

Александр #Кокорин с женой Дарьей смотрят матч с "Сочи" из ложи.



Александр пропускает игру из-за повреждения. Это официальная версия.



Матч с "Сочи", где Кокорин играл до последнего времени, должен был стать дебютным для него в "Спартаке".#СпартакСочиhttps://t.co/YerT3gvz9B pic.twitter.com/7h6UpPHiu3 — Артем Локалов (@lokalov) August 9, 2020

Напомним, 2 августа Кокорин заключил контракт со "Спартаком" по схеме "3+1". Судя по всему, дебютирует игрок в составе красно-белых во втором туре, когда "Спартак" сыграет с "Ахматом".