Кокорин смотрел матч "Спартака" с трибуны вместе с женой

Сообщается, что 29-летний нападающий получил повреждение на тренировке. И чтобы не рисковать, решено было, что Александр матч с "Сочи", за который он играл до недавнего времени, пропустит.
Александр смотрел за игрой из ложи на спартаковском стадионе вместе с женой Дарьей.
Александр #Кокорин с женой Дарьей смотрят матч с "Сочи" из ложи.— Артем Локалов (@lokalov) August 9, 2020
Александр пропускает игру из-за повреждения. Это официальная версия.
Матч с "Сочи", где Кокорин играл до последнего времени, должен был стать дебютным для него в "Спартаке".#СпартакСочиhttps://t.co/YerT3gvz9B pic.twitter.com/7h6UpPHiu3
Напомним, 2 августа Кокорин заключил контракт со "Спартаком" по схеме "3+1". Судя по всему, дебютирует игрок в составе красно-белых во втором туре, когда "Спартак" сыграет с "Ахматом".