Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на проходящих сегодня выборах президента республики. Свой бюллетень он традиционно заполнил на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.

Лукашенко пообщался с главой и членами участковой комиссии, а также наблюдателями. Он поинтересовался ходом голосования, после чего взял бюллетень, заполнил его в кабинке и опустил в урну.

Глава государства пригрозил жесткими мерами в том случае, если отдельные СМИ будут дестабилизировать обстановку в стране. Он заверил журналистов, что обстановка на выборах не выйдет из-под контроля, а Беларусь не окажется ввергнутой в хаос после выборов. Он также заявил о готовности своей страны всегда поддерживать тесные отношения с Россией.

Как сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина, к 10:00 явка на выборах составила 45,3 процента. Ранее в избирательной комиссии информировали, что 41,7 процента граждан Беларуси отдали свои голоса досрочно, в период с 4 по 8 августа.

На высшую государственную должность в Беларуси претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.