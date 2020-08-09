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09.08.2020 14:20
Рубрика: Экономика

Минфин ждет ответа от Нидерландов по ставкам налога в ближайшие недели

Текст: Игорь Зубков
Россия ожидает в ближайшие недели ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в эфире "Первого канала".
Замминистра финансов Алексей Сазанов. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Замминистра финансов Алексей Сазанов. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Замминистра финансов Алексей Сазанов. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Минфин РФ 5 августа сообщил, что направил Нидерландам предложение о пересмотре СИДН в сторону увеличения ставки налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%. Ранее аналогичные предложения были направлены Кипру, Мальте и Люксембургу. С Кипром новый раунд переговоров, на этот раз в Москве, должен пройти в ближайшие два дня, Мальта и Люксембург в целом согласились на российские условия, рассказал ранее Сазанов.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Минфин возобновит переговоры с Кипром по налогам на доходы из России

В отличие от Кипра, юрисдикция Нидерландов активно использовалась не только российскими группами и бизнесменами, но и иностранными инвесторами для инвестиций в Россию.

В марте президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15% (столько взимается с физических лиц-нерезидентов в России). По его поручению Минфин начал пересмотр СИДН с юрисдикциями, через которые проходит наибольший объем ресурсов российского происхождения.

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