Минфин ждет ответа от Нидерландов по ставкам налога в ближайшие недели

Россия ожидает в ближайшие недели ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в эфире "Первого канала".

Минфин РФ 5 августа сообщил, что направил Нидерландам предложение о пересмотре СИДН в сторону увеличения ставки налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%. Ранее аналогичные предложения были направлены Кипру, Мальте и Люксембургу. С Кипром новый раунд переговоров, на этот раз в Москве, должен пройти в ближайшие два дня, Мальта и Люксембург в целом согласились на российские условия, рассказал ранее Сазанов.

В отличие от Кипра, юрисдикция Нидерландов активно использовалась не только российскими группами и бизнесменами, но и иностранными инвесторами для инвестиций в Россию.

В марте президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15% (столько взимается с физических лиц-нерезидентов в России). По его поручению Минфин начал пересмотр СИДН с юрисдикциями, через которые проходит наибольший объем ресурсов российского происхождения.