На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость

Максимальная разрешенная скорость может быть увеличена не только на платных трассах, но и на бесплатных автомобильных дорогах, заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих. Он не уточнил, до какого именно предела, но ранее обсуждалось увеличение лимита до 150 км/ч.

В некоторых регионах есть "прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена", сказал он (цитата по ТАСС). Изменения могут затронуть дороги первой категории (1A, 1B) и, возможно, категории 2A.

К первой категории трасс относят автодороги с четырьмя и более полосами движения, шириной полос и обочины по 3,75 метра, при этом пересечения с другими дорогами должны быть на разных уровнях. Ко второй категории относят трассы с двумя или четырьмя полосами шириной от 3,5 до 3,75 метра и обочиной шириной от 2,5 до 3 метров. Такие дороги, по словам Дитриха, по всем техническим параметрам подходят для быстрой езды.

На магистралях можно ездить со скоростью до 110 км в час, а на отдельных участках, в частности на платных трассах, - 130 км в час. В июле глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко говорил о возможности повышения скорости до 150 км в час на платной трассе М11 "Нева", а также на магистрали М4 "Дон".

150 км/ч - таким может стать новый максимальный порог скорости на отличных трассах

По данным госкомпании, по итогам первого полугодия этого года количество аварий на дорогах "Автодора" снизилось на 21,4% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, количество раненых в ходе дорожно-транспортных происшествий сократилось на 21,6%, а число погибших - на 18,7%.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин ранее также заявлял о возможном повышении скоростного лимита со 130 до 150 км в час на участках скоростных платных трасс М-4, М-11 и ЦКАД.

Однако некоторые автоэкс­перты отмечают, что повышать скоростной лимит стоит только при одновременном снижении нештрафуемого порога превышения скорости (сейчас - 20 км в час). Если разрешить скорость 150 км в час, многие водители станут ездить со скоростью 170 км в час, а это резко повысит риски ДТП.