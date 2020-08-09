На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей

Явка на президентских выборах в Беларуси превысила 75 процентов по состоянию на 16:00 по местному времени (совпадает с мск). Такую статистику привел заместитель председателя местного ЦИК Вадим Ипатов.

По данным избирательной комиссии, наиболее активно голосуют в Гомельской и Могилевской областях, где подано свыше 80 процентов бюллетеней. В Брестской, Витебской и Гродненской областях проголосовали 75 процентов зарегистрированных избирателей, в Минской - 72 процента. В самой столице голосуют несколько менее активно, хотя и там высказались уже около 59 процентов электората.

Ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что поскольку явка превысила 50 процентов, выборы признаны состоявшимися.

Избирательные участки по всей стране закроются в 20:00.