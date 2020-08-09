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Рубрика: Спорт

Олейник проиграл Льюису нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе

Текст: Максим Домчев
Российский боец Алексей Олейник потерпел поражение от американца Деррика Льюиса. Бой завершился нокаутом в самом начале второго раунда.

Бой между Олейником и Льюисом стал главным событием турнира UFC Fight Night 174, который прошел в Лас-Вегасе. Россиянин точно не был фаворитом, а по итогам взвешивания и вовсе оказался на 17 кг легче своего соперника.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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В стартовом раунде Олейник навязал сопернику борьбу и попытался добыть победу одним из фирменных приемов. Но все попытки "Удава" оказались тщетны.

На старте второго раунда Льюису удалось потрясти соперника мощным ударом, после чего он добил россиянина. Рефери остановил бой и зафиксировал нокаут.

Для 35-летнего американца это 11-й нокаут в UFC, что является рекордом организации. Льюис выиграл 24-й бой при семи поражениях. Для 43-летнего россиянина это поражение - 14-е в карьере. На его счету 59 побед и одна ничья.

Потерпел неудачу в Лас-Вегасе и другой россиянин Омари Ахмедов, проигравший единогласным решением судей Крису Вайдмэну.

Порадовала своих поклонников россиянка Яна Куницкая, победившая единогласным судейским решением уроженку Литвы Юлию Столяренко.

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