Олейник оказался на 17 килограммов легче Льюиса

Российский боец Алексей Олейник оказался легче своего соперника Деррика Льюиса на 17,3 килограмма.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC, в главном поединке которого встретятся россиянин Алексей Олейник и крайне опасный американец Деррик Льюис. Накануне поединка бойцы прошли процедуру взвешивания и дуэль взглядов.

Вес российского бойца - 102,9 кг, а его соперник весит 120,2 кг. Льюис - крайне опасный боец, который имеет в своем активе победу над другим российским тяжеловесом Александром Волковым. После взвешивания бойцы встретились лицом друг к другу на дуэли взглядов.

Ранее в интервью "РГ" Олейник поделился своим мнением о предстоящем поединке.