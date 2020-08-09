Олейник прокомментировал поражение от Льюиса на турнире UFC

Российский тяжеловес Алексей Олейник признался, что расстроен поражением от американца Деррика Льюиса на турнире UFC.

Минувшей ночью Олейник проиграл техническим нокаутом на первой минуте второго раунда, потерпев 14-е поражение в карьере.

После боя 43-летний россиянин разместил видео в Instagram, в котором поделился своим мнением о поединке.

"Бой прошел как прошел, вы видели. Расстроен. Вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Не все далеко сработало. Обещаю к следующему разу быть готовым и постараюсь и дальше показывать нашу силу, настоящую силу воли и буду делать все, что могу", - сказал Олейник.

Российский ветеран ММА имеет на своем счету 59 побед, 14 поражений, один поединок завершил вничью.