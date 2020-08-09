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09.08.2020 09:55
Рубрика: Спорт

Олейник прокомментировал поражение от Льюиса на турнире UFC

Текст: Максим Домчев
Российский тяжеловес Алексей Олейник признался, что расстроен поражением от американца Деррика Льюиса на турнире UFC.
Алексей Олейник. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Алексей Олейник. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Алексей Олейник. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Минувшей ночью Олейник проиграл техническим нокаутом на первой минуте второго раунда, потерпев 14-е поражение в карьере.

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После боя 43-летний россиянин разместил видео в Instagram, в котором поделился своим мнением о поединке.

"Бой прошел как прошел, вы видели. Расстроен. Вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Не все далеко сработало. Обещаю к следующему разу быть готовым и постараюсь и дальше показывать нашу силу, настоящую силу воли и буду делать все, что могу", - сказал Олейник.

Российский ветеран ММА имеет на своем счету 59 побед, 14 поражений, один поединок завершил вничью.

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