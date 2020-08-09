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Рубрика: Общество

Онищенко прокомментировал информацию о появлении нового вируса в Китае

Текст: Ольга Игнатова
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что новый вирус SFTS, который передается человеку от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом, не так страшен, как о нем пишут.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости www.ria.ru

"Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть", - высказал мнение Онищенко телеканалу RT. Он отметил, что пока еще мало информации о новом вирусе. Но добавил, что Китай закрыт для посещения, поэтому вирус остается внутри страны.

По словам профессора Анатолия Альтштейна, которого также цитирует RT, при поражении этим вирусом уменьшается число тромбоцитов, поэтому лихорадка имеет склонность к геморрагиям, то есть к кровоизлияниям.

"Это буньявирус, очень большой отряд, там много возбудителей. Некоторые из них у нас в России тоже достаточно распространены, но что касается этого вируса - он в России не выделялся", - пояснил Альтштейн.

И добавил, что вирус передается от человека к человеку не очень активно.

По информации Роспотребнадзора, в КНР регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), вызванные представителем семейства буньявирусов. Данное заболевание не является новым и было впервые диагностировано в КНР в 2009 году.

Фото: iStock
Роспотребнадзор: В России случаев лихорадки SFTS не зафиксировано

К числу симптомов относится лихорадка, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Летальность варьируется от 6 до 30 процентов.

"Вспышки в разное время отмечались в нескольких странах, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Тайвань. Болезнь, в основном, передается с укусом клещей. Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер", - пояснили в санитарном ведомстве. Сегодня разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью ПЦР- и ИФА-тестов.

На территории России острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено.

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