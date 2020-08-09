В Петербурге на уроженца Чечни завели дело за избиение сотрудницы полиции

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца Чеченской Республики. Молодого человека обвиняют в нападении на сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне на Конюшенной площади сотрудники миграционной службы проводили рейд. 36-летняя сотрудница попросила молодого человека предъявить документы, но тот ударил женщину и вывернул ей руку.

Пока сотрудница приходила в себя, молодой человек попытался скрыться. В региональном СК отмечают, что полицейские быстро задержали нарушителя. Изначально на него составили административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции. Сейчас СК по Петербургу возбудил уголовное дело. В ближайшее время молодому человеку изберут меру пресечения.

Стоит отметить, что несмотря на юный возраст молодой человек уже имеет судимость.