Силовики вытеснили манифестантов из здания МИД Ливана

Ливанская армия в субботу, 8 августа, поздно вечером вытеснила группу манифестантов, штурмовавших штаб-квартиру МИД в Бейруте. Как сообщили корреспонденты AFP, за несколько часов до этого во время антиправительственной демонстрации в центре ливанской столицы протестующие во главе с отставными армейскими офицерами взяли под свой контроль здание, объявив его "штабом революции". Армия послала подкрепление, чтобы выбить их. Манифестанты разбежались из здания за считанные минуты.

Напомним, что в субботу в Бейруте началась самая мощная в новейшей истории страны акция протеста. На улицы города, по официальным данным, вышли не менее 10 тысяч человек. Протестующие штурмовали здание министерства энергетики в Бейруте. Судя по прямой трансляции ливанских телеканалов, протестующие ворвались в здание на глазах у бездействующих офицеров полиции, сообщает французский канал LCI. Энергетический сектор Ливана, отмечают эксперты, является символом неэффективного управления государственными услугами и коррупции, в которых обвиняется политический класс. Ранее в результате штурма манифестантами было захвачено министерство экономики Ливана.

Протестующие обвиняют правящий класс страны, состоящий в основном из бывших лидеров эпохи гражданской войны, в некомпетентности и халатности, которые способствовали взрыву в порту Бейрута во вторник. Акция в субботу прошла на фоне глубокого экономического кризиса, охватившего Ливан: он привел к обвалу ливанской валюты по отношению к доллару, гиперинфляции и резкому росту бедности и безработицы во время пандемии. Представители власти не были замечены на разрушенных улицах Бейрута, почти не участвуя в их уборке, которую отдали на откуп командам молодых добровольцев с метлами, подметающим битое стекло возле поврежденных взрывом зданий.