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09.08.2020 15:30
Рубрика: Спорт

СМИ: Роналду может уйти из "Ювентуса" в "ПСЖ"

Текст: Максим Домчев

Португальский нападающий Криштиану Роналду после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов задумался о переходе в "ПСЖ".

Фото: Пресс-служба Bugatti.
Криштиану Роналду купил Bugatti за полмиллиарда рублей

По данным портала Footmercato.net, неудача "Ювентуса" в Лиге чемпионов подталкивает Криштиану Роналду на уход из клуба. Португалец верил, что, перейдя в туринский клуб, он будет бороться за победу в Лиге чемпионов. Но два сезона подряд "Ювентус" оступается, даже не доходя до полуфинала. В нынешнем сезоне команда не смогла пройти "Лион", а до этого - "Аякс".

Сообщается, что Роналду уже попросил своего агента Жорже Мендеша подыскать ему клуб, готовый бороться за победу в Лиге чемпионов. И одним из предлагаемых вариантов для 35-летнего форварда является "ПСЖ".

По данным портала, стороны уже начали обсуждать вероятный трансфер, хотя французский клуб на данный момент все категорически отрицает. Ожидается, что агент Роналду и спортивный директор "ПСЖ" бразилец Леонардо продолжат переговоры во время финала восьми Лиги чемпионов в Лиссабоне.

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