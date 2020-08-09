Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились последние участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Ими стали "Барселона" с "Баварией".

Каталонцы после ничьей в Италии (1:1) победили на своем поле "Наполи" (3:1), а немцы во второй раз в противостоянии 1/8 финала разгромили лондонский "Челси" (3:0 в первом матче и 4:1 в ответном).

Полностью четвертьфинальные пары выглядят следующим образом.

"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция)

"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

"Аталанта" (Италия) - "ПСЖ" (Франция)

Все оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся в Португалии. Победители четвертьфинальных и полуфинальных встреч определятся по итогам одной игры. Поединки 1/4 финала пройдут с 12 по 15 августа, полуфинала - 18 и 19 августа, финал - 23 августа.