Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы

Водители, которые заботятся о своем автомобиле, как известно, балуют его свежим моторным маслом. Ведь если вы радеете о ресурсе и здоровье силового агрегата, своевременная замена смазывающих материалов становится приоритетом. Известно, что жизнь мотору продлевает как минимум вдвое более частая замена, чем рекомендует автопроизводитель. Как правило, речь идет об "обновлении" примерно через каждые 7,5 тыс. км. Причем такая практика в особенности рекомендована для тех, кто эксплуатирует авто преимущественно в городе, читай - часто стоит в пробках, или в сложных дорожных условиях - например, регулярно заставляя работать мотор на высоких оборотах, например, при активной езде в горах или запыленной местности. Как бы то ни было, у тех, кто считает, что "маслом мотор не испортишь", есть несколько вариантов замены масла. Разберемся, что это за варианты.

Слив по классике

Многие справедливо полагают, что в деле замены масла не следует изобретать велосипед.

Классическая схема замены следующая. Прежде всего, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры 90 градусов, а лучше проехать по трассе пять - десять км. Это необходимо для того, чтобы поднять давление масла и спровоцировать более эффективное взбалтывание осадка - тех самых фракций (шлам, нагар), которые оседают на рабочих поверхностях и несут потенциальный вред мотору. После этого у вас есть до двух часов, чтобы слить отработанный лубрикант - взвесь частиц будет держаться "на плаву" примерно такое время.

При прогреве моторного масла уменьшается также его вязкость - оно становится более текучим, и вы сольете больший объем смазки, нежели из холодного мотора. После этого снимаем крышку с маслозаливочной горловины - это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Затем берем емкость для слива отработки, ставим ее под сливную пробку. Откручиваем последнюю ключом по часовой стрелке и ждем, когда стечет отработанное масло. После этого специальным ключом откручиваем масляный фильтр.

Если ключа нет, в чрезвычайной ситуации можно пробить корпус фильтра отверткой, продвинуть ее вперед и использовать как рычаг. В процессе замены обязательно смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра свежим маслом. Так вы смягчите резину и уменьшите давление на нее. Важный момент - закручивать фильтр необходимо только от руки, без использования съемников. Затем меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке и вкручиваем последнюю на место. Заливаем новое масло и ставим на место крышку заливочной горловины.

Вакуумная замена

Когда стоит задача поменять масло экстренно, можно воспользоваться методом выкачивания смазки через масляный щуп. Первым делом прогреваем двигатель до рабочей температуры. Затем глушим его и вынимаем щуп из штатного отверстия. На место щупа вставляем специальный шланг, присоединенный к вакуумной установке. Шланг погружается в самые глубины силового агрегата - до нижней точки картера.

После этого буквально за пять минут воздушный компрессор откачает львиную долю отработки в специальный бак. Совет - проконтролируйте объем слитого масла, примерно столько же вам предстоит залить взамен слитой отработки. После удаления старого масла необходимо произвести замену фильтрующего элемента.

Главный минус - вам, вероятнее всего, не удастся полностью удалить тяжелые фракции - масло с примесью металлической пыли, грязи и сажи, которые скапливаются в нижней части поддона двигателя. Кроме того, невозможно выполнить данную процедуру самостоятельно, без специального оборудования, которое, впрочем, не очень дорогое, и энтузиасты вполне могут приобрести его примерно за 15 тыс. рублей. К плюсам же данного метода отнесем невысокую стоимость процедуры и экономию времени - вакуумная замена масла занимает примерно четверть часа. Есть и еще один бонус - вам не нужно поднимать автомобиль на подъемнике.

Нужно ли использовать промывочное масло

При любом из вышеописанных способов замены моторного масла в двигателе остается 10-15% отработки. Поборники чистоты практикуют выталкивание остатков отработки следующим способом - после слива отворачивают фильтр и "трогают" мотор стартером.

Еще какое-то количество масла выходит при таком раскладе из магистрали. Есть и такой способ - перед заворачиванием сливной пробки льют в горловину литр свежего масла и ждут, пока оно сольется: еще один способ выгнать из системы "старье". Однако самым эффективным вариантом очистки является, конечно же, промывка. Некоторые "умельцы" используют для этого дизельное топливо, разбавленное свежим моторным маслом. Такая практика не рекомендована, поскольку вредна для сальников. Не советуем также использование специальных моющих добавок - "пятиминуток": их заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая с отработкой и также дают двигателю поработать на холостом ходу пять - десять минут. Минус "пятиминуток" состоит в том, что некоторое их количество остается в моторе, и эта субстанция, как и отработка, ухудшает характеристики нового масла.

А вот дать мотору поработать на промывочном масле стоит, правда, тоже не всегда. Такая процедура рекомендована, если масло в двигателе очень грязное и имеет явно выраженные частицы парафинов и шламов. Стоит промыть мотор также после приобретения подержанной машины, если вы не уверены в том, что прежний владелец берег силовой агрегат. Или - если вы не знаете, какое масло было залито в двигатель.

Во всех случаях заливаем качественную "промывайку", даем мотору поработать на ней четверть часа, сливаем, ставим новый фильтр и заливаем новое масло. Наконец, отмыть двигатель можно также и обычным качественным моторным маслом, на котором можно проехать несколько десятков и даже сотен километров, после чего - слить его и залить свежее.