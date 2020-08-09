В США уже больше пяти миллионов инфицированных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно собранным им из открытых источников сведений, количество заболевших в Соединенных Штатах в воскресенье достигло 5 002 523 человек. Наибольшее число случаев заражения - 555 797 - выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Флорида (526 577), Техас (497 900) и Нью-Йорк (420 345). С начала пандемии в стране скончались 162 455 человек, 1 643 118 выздоровели.

На втором месте после США по числу зараженных идет Бразилия, где зарегистрировано 3 012 412 случаев инфицирования, 100 477 человек скончались. На третьем - Индия с 2 153 010 случаями и 43 379 смертями.

В целом в мире, по данным университета, заболело 19 680 042 человека, 727 777 умерли от вызванных коронавирусом осложнений.