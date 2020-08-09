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09.08.2020 18:19
Рубрика: В мире

В США уже больше пяти миллионов инфицированных коронавирусом

Текст: Юрий Когалов
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Согласно собранным им из открытых источников сведений, количество заболевших в Соединенных Штатах в воскресенье достигло 5 002 523 человек. Наибольшее число случаев заражения - 555 797 - выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Флорида (526 577), Техас (497 900) и Нью-Йорк (420 345). С начала пандемии в стране скончались 162 455 человек, 1 643 118 выздоровели.

На втором месте после США по числу зараженных идет Бразилия, где зарегистрировано 3 012 412 случаев инфицирования, 100 477 человек скончались. На третьем - Индия с 2 153 010 случаями и 43 379 смертями.

В целом в мире, по данным университета, заболело 19 680 042 человека, 727 777 умерли от вызванных коронавирусом осложнений.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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