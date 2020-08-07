Число заболевших коронавирусом в мире перешагнуло 19 миллионный рубеж

Свыше 19 миллионов человек в мире (19 007 938) заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Такие цифры приводят специалисты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости на основе данных от международных организаций, федеральных и местных властей.

"Лидируют по числу заболевших США. В стране новым типом коронавируса инфицированы 4 миллиона 881 тысяча 974 человека. На втором месте Бразилия, в которой почти три миллиона заболевших и на третьем Индия, где цифра зараженных приближается к двум миллионам человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В России продолжаются клинические испытания отечественных препаратов, способных противостоять новому типу коронавируса. В Роспотребнадзоре отметили, что ни у одного из участников тестирования, которым ввели вакцину, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", нет осложнений.

Тем временем, Минздрав начал процедуру регистрации вакцины, разработанной в Центре Гамалеи. Предположительно уже в сентябре появятся препараты против COVID-19. В первую очередь эксперты рекомендуют защитить свой организм пожилым людям, а также всем, чья работа связана с тесным контактом с людьми. В этом году вакцина от коронавируса будет недоступна для детей. Клинические испытания препарата для применения его лицами до 18 лет специалисты планируют провести в начале следующего года.