Названы сроки регистрации первой российской вакцины от COVID-19

"В этом случае Россия станет первой обладательницей вакцины и обойдет США", - подчеркнул Дмитриев. Ранее в Минздраве подтвердили, что документы для прохождения процедуры регистрации вакцины приняты, и она может завершиться к середине августа.

Дмитриев также отметил, что в Институте Гамалеи очень тщательно подходят к проверке безопасности и эффективности вакцины. В Минобороны подтвердили, что все участники клинических исследований показали хороший иммунный ответ на прививку. "А после повторного введения вакцины иммунитет усиливался вдвое", - отметил Дмитриев, который также в экспериментальном порядке участвовал в качестве добровольца в вакцинации.

Как уточнил ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Институт Гамалеи работает по серийному производству вакцины с тремя фармпредприятиями - во Владимирской, Ярославской, Московской областях. Поэтому, отметил министр, серийное производство, по расчетам, может начаться уже в сентябре, и до конца года объем может быть доведен до нескольких сотен тысяч доз вакцины в месяц, а в следующем году - в стране будут выпускать уже миллионы доз ежемесячно.

Кроме того, в РФПИ сообщили, что договорилась о поставках препарата "Авифавир" для лечения COVID-19 в семь стран Латинской Америки и ЮАР. Подписаны эксклюзивные соглашения о продаже первого российского противовирусного лекарства для лечения COVID-19 в Аргентине, Боливии, Гондурасе, Парагвае, Сальвадора, Уругвае и Эквадоре.

"Соглашение предусматривает поставку минимум 150 тысяч упаковок "Авифавира". Кроме того, производственной площадке партнера в Боливии будет передана технология получения готовой лекарственной формы "Авифавира", - отмечается в сообщении.

"Помимо экспортных поставок препарата, мы передаем партнерам технологию получения готовой лекарственной формы "Авифавира", что даст возможность сократить период ожидания, логистические издержки и сроки внедрения препарата в методики терапии пациентов с коронавирусом", - отметил Кирилл Дмитриев.