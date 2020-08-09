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Рубрика: В мире

Военные РФ и Турции провели патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Протяженность маршрута составила 50 километров, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон подполковник Егор Мальцев.

Фото: iStock
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Военные проехали по местам, где до войны добывали нефть. Важно было убедиться, что здесь нет незаконных вооруженных формирований. Воздушное сопровождение осуществляли вертолеты Ми-8 и Ми-35, которые прикрывали колонну российской и турецкой бронетехники, пишет ТАСС.

Мальцев подчеркнул, что все прошло успешно. Достигнута договоренность о проведении очередного патрулирования в ближайшее время.

Напомним, ранее в Сирии было отложено очередное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 из-за эскалации напряженности на юге сирийской провинции Идлиб.

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