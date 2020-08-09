Lada Vesta является одним из самых продаваемых автомобилей российского рынка. Сегодня семейство представлено седаном, универсалом и их кросс-версиями. Для модели доступно три связки силовых агрегатов и огромное количество комплектаций. Выбираем оптимальную версию Lada Vesta.

Кузов

Цены на Vesta Sedan лежат в диапазоне от 653 900 до 973 900 рублей, Vesta Cross стоит от 800 900 до 998 900 рублей, Vesta SW 732 900-1 015 900 рублей, Vesta SW Cross 839 900-1 040 900 рублей.

Какой же кузов выбрать? На стороне "четырёхдверки" лучшая обзорность, акустический комфорт, изолированное багажное отделение. Ещё седан с весом в 1230 кг легче универсала (1280 кг) на 50 кг, что даёт чуть больше динамики и топливную экономичность. Но все эти преимущества блекнут перед гармоничным внешним видом "пятидверки". На крыше универсала вмонтированы рейлинги, запаса пространства над головой у SW больше, чем в Sedan.

По объёму багажника до полки седан и универсал идентичны - 480 литров, а при трансформации погрузочная площадь SW достигает 825 литров. Vesta SW предлагает продуманный и объёмный багажник со складываемой шторкой, с двойным полом, различными нишами, крючками, подсветкой, розеткой на 12В и многим другим. Такой автомобиль, позиционируемый как семейный, вкупе с просторным салоном предоставляет расширенный функционал. Доплатить за кузов универсал нужно всего лишь 42 тысячи рублей - 690 900 против 732 900 рублей.

Что касается Cross-версии, то здесь всё очень просто. "Вседорожная" Vesta дополнительно отличается защитным пластиковым обвесом, клиренсом в 203 мм, специальными настройками шасси, доработанным интерьером, а также 17-дюймовыми дисками с низкопрофильной резиной. Последние мало того, что дорогие, так ещё чувствительны к дефектам асфальтового покрытия и добавляют жёсткости. Дорожный просвет у стандартной Lada Vesta - 178 мм, этого вполне достаточно для легкового автомобиля в рамках эксплуатации как в крупных городах, так и в регионах. Выходит, что по потребительским качествам обычная Lada Vesta не уступает "псевдокроссоверу". Vesta с приставкой Cross выглядит эффектнее, чуть проходимей, но в схожих комплектациях доплата составляет неоправданные 79 000 рублей.

Силовые агрегаты

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Lada Vesta предлагается с бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра (106 л.с.) и пятиступенчатой механической коробкой передач, "атмосферником" 1,6 литра (113 л.с.) и бесступенчатой автоматической трансмиссией, мотором 1,8 литра (122 л.с.) и "механикой" на пять передач.

Базовый 106-сильный ВАЗ-21129 для всего семейства Lada Vesta самый экономичный и одновременной самый слабый. 122-сильный ВАЗ-21179 по разгонной динамике на шоссе хватает выбранной Vesta SW. Правда, данный "атмосферник" агрегатируется исключительно МКП.

Нам же необходима универсальная машина для широкой аудитории. Поэтому останавливаемся на "золотой середине" - иностранная связка двигателя Renault H4M и вариатора Jatco JF015E. Такого варианта достаточно для комфортного повседневного пользования в городе и на трассе. Разгон до "сотни" средний - 12,2 секунды, смешанный расход топлива приемлемый - 7,4 литра на 100 км пути. Доплата за Jatco составляет 50 тысяч рублей. В бесступенчатой автоматической трансмиссии необходимо каждые 60 000 км менять масло. Тогда коробка прослужит примерно 250 000 км пробега.

Комплектации

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Цены на Vesta SW с АТ начинаются с 827 900 рублей и заканчиваются на отметке 1 015 900 рублей. Сравнив состав комплектаций, мы пришли к выводу, что самой подходящей для большинства покупателей станет - Comfort с пакетом Winter. Исполнение обладает всем необходимым современным набором оборудования без лишней мишуры.

По сравнению с младшей комплектацией Comfort, пакет Winter включает в себя электрообогрев лобового стекла, рулевое колесо с кожаной оплёткой и обогревом, трёхступенчатый подогрев передних сидений, штатную аудиосистему, противотуманные фары и 16-дюймовые литые колёсные диски вместо "штамповок". Доплата в 36 тысяч рублей за пакет выглядит адекватной.

В более дорогих версиях добавляются невостребованные боковые подушки безопасности, три подголовника и подогрев заднего дивана, комбинированная отделка кресел, двойной пол багажника, датчики дождя и света, атмосферная подсветка интерьера, 7-дюймовый тачскрин с камерой заднего вида, климат-контроль и другое.

Резюмируя, оптимальной версией Lada Vesta станет вариант в кузове SW с бесступенчатой автоматической трансмиссией и в комплектации Comfort-Winter. За такой автомобиль придётся выложить 891 900 рублей.