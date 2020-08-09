Зачем покупают машины на абхазских, армянских и белорусских номерах

Водители на армянских номерах в России зачастую к солнечной горной стране не имеют никакого отношения - машина просто стояла там на учете. Не особо меньше у нас автомобилей с абхазской регистрацией, а также знатное количество транспортных средств из соседней Беларуси. Рассказываем, в чем смысл покупки подобных авто и какие бонусы, а также неприятности ждут их хозяев.

Если грубо обобщить, то все началось с введения в России заградительных таможенных пошлин для подержанных иномарок и создания Евразийского экономического союза, куда помимо нашей страны вошли Беларусь, Армения и Казахстан, а чуть позже Киргизия.

Из всех перечисленных стран собственный автопром, который нуждался в протекционистской защите, был только у России, а вот остальные участники давно и активно пользовались подержанным европейским, японским и американским автопарком, ввозя к себе автомобили по невысоким с российской точки зрения таможенным платежам.

Собственно, создание единого таможенного пространства в рамках ЕАЭС должно было уровнять тарифы, причем в пользу России в обмен на инвестиционные проекты и иные экономические пакеты для стран-участниц.

Первыми все таможенные ограничения ввели у себя белорусы, получившие после вступления в Таможенный союз в 2010 году годовую отсрочку до 01.07.2011. Это был последний год, когда в страну можно было ввезти хорошую иномарку, отдав за ее растаможку 600-800 долларов. После этого тарифы как на новые, так и на подержанные иномарки были уравнены до заградительных российских. Экономический смысл покупки авто в братской республике пропал, за исключением разве что каких-то эксклюзивов, которые не найти у нас.

Зато остался юридический. Дело в том, что несмотря на все обещания властей внедрить единую базу данных и периодические облавы на владельцев, штрафы с полицейских камер до Беларуси толком не доходят и в 2020 году. Кроме того, машины на белорусском учете "невидимы" для платных парковок все по той же причине пропажи по дороге "писем счастья". Сильно в меньшую сторону в Беларуси отличаются ставки транспортного налога, которые привязаны не к лошадиным силам и стоимости, а к массе машины.

В общем, бонусы чисто прикладные, а потому основными выгодополучателями белорусского учета являются главным образом сами граждане Республики Беларусь, которые работают в России или с российскими компаниями, передвигаясь на авто между двумя странами. Россияне если и связываются с белорусским учетом, то в основном по причине наличия родственников или хороших друзей на "той стороне". На них можно оформить машину и по доверенности беспрепятственно ездить по России, раз в год возвращаясь в республику для прохождения техосмотра.

С Арменией ситуация совершенно иная. Армяне при вступлении в ЕАЭС подтвердили российские таможенные тарифы для новых автомобилей, но оставили собственные для подержанных иномарок. А эти самые ставки кардинальным образом отличались от российских.

В первую очередь в Армении чем старше машина, тем дешевле ее растаможка. Например, если оформление 5-летней Audi A6 с 2.0-литровым мотором обойдется в пересчете в 300 000 рублей, то такая же А6 в 8-летнем возрасте встанет уже в 100 000 рублей. 9-10-летний Land Cruiser можно растаможить за 130 000 рублей, а Audi A3, которой лет 8-9, вообще за 60-70 тысяч рублей.

Даже в первом случае стоимость таможенной очистки вдвое ниже российских ставок. То есть, при заказе ухоженной европейской или японской машины, как говорится "без пробега по РФ", оформленной на армянский учет, можно было сэкономить от 25 до 50% стоимости такого же автомобиля, растаможенного в России. Прибавляйте сюда все плюсы "невидимости" для камер, а также "бесплатных" платных парковок, и получите очень хороший стимул для того, чтобы "заморочиться" с получением армянских номеров.

А заморочиться нужно было с главным - с армянской пропиской. Но вопрос решили быстро: для приезжих иностранцев, в том числе российских, даже некоторые гостиницы оформляли временную 5-дневную регистрацию, на основании которой в Армении можно было абсолютно легально поставить машину на учет и выехать из страны. Что собственно с помощью местных посредников все и делали.

Бизнес был поставлен на поток до такой степени, что отдельные компании предоставляли услугу "под ключ" - российского покупателя встречали в аэропорту не только с ранее выбранной и растаможенной машиной, но и с подготовленным полным пакетом документов.

Главный недостаток заключался в том, что избавиться от такого авто можно было снова только в Армении. В общем-то вопрос решался достаточно просто: те же перекупщики забирали ранее купленную машину в эдакий "трейд-ин" в обмен на новую с доплатой.

Беда в армянский автобизнес пришла, собственно, в 2020 году, когда был заключен обновленный договор о вступлении Армении в ЕАЭС. По нему ездить и распоряжаться транспортным средством, зарегистрированным в Армении, имеет право только гражданин Армении, либо гражданин другого государства, но постоянно проживающий в Армении. Краткосрочные регистрации были упразднены, а значит все автомобили, поставленные по ним на учет, повисли в воздухе.

Однако систематики никакой нет. Более того, таможенные органы двух стран до конца сами не могут разобраться в нюансах растаможки "союзных" автомобилей. Дело в том, что из-за разных дат вступления стран в Таможенный союз ЕАЭС и разных таможенных тарифов, автомобили в странах-участницах получили разный таможенный статус. В частности, в Армении есть автомобили, растаможенные по правилам до вступления в ЕАЭС, после вступления, а также с учетом обновленного договора о вступлении. Как, по каким правилам и какие граждане могут распоряжаться этими транспортными средствами, окончательно станет понятно только к 2023 году, когда все товары ЕАЭС, включая автомобили, будут уравнены в правах.

Еще одна подобная армянской схема действует в Абхазии, в которой таможенный автобизнес также поставлен на поток. Главное отличие - Абхазия не является членом ЕАЭС, а потому не завязана на какие-либо внешние таможенные правила. Кроме того, к машинам с абхазскими номерами пока нет повышенного внимания со стороны госорганов РФ.

Главная фишка - копеечная растаможка, которая позволяет продавать в Абхазии подержанные "Лексусы" по 300 000 рублей, "Ленд Круизеры" по 500 000 и "Мерседесы AMG" по миллиону. Единственный нюанс - большая часть этих машин будет с правым рулем: по неведомой причине абхазские перекупщики специализируются на доставке подержанных машин исключительно с японских аукционов.

Главная тонкость - очень специфическая процедура оформления. Купить машину в Абхазии гражданин России может при ее оформлении на местное юридическое лицо, в которое россиянин должен… устроиться на работу. Схема в большинстве случаев отработанная: продавец машины, как правило, по документам является какой-либо транспортной компанией, куда фиктивно оформляет и покупателя в должности водителя-экспедитора, выдавая последнему вместе с документами на машину и путевой лист, с которым нужно будет пересекать границу и оформлять временный ввоз в РФ.

Тут есть еще один нюанс. Помимо местной страховки, налогов и техосмотра нужно будет сразу откладывать деньги на штраф. Дело в том, что временный ввоз таможня оформит максимум недели на две, по истечении которых придется заплатить штраф 2500 рублей сразу, а также по 1000 рублей за каждый последующий месяц просрочки. Итого 13 500 рублей за год эксплуатации по возвращении в Абхазию. А возвращаться для продления местных документов придется каждый год.

И вот тут-то могут всплыть все подводные камни. Первый из них: при попытке повторного выезда таможенники, которые все прекрасно понимают, покупателя могут развернуть, сославшись на подозрение в фиктивности абхазской "работы" и необходимости подробной проверки, поскольку временный ввоз и путевой лист окажется просроченным на год.

Куда хуже дела обстоят, если контора, на которую оформлялась машина, "приказала долго жить". По факту абхазская машина покупателю из РФ не принадлежит, а, как и все остальные, оформлена на местное юр.лицо, которое нередко из-за налоговых и прочих долгов банкротится по решению суда. В этом случае, вернувшаяся через год в страну машина просто изымается, и предъявить покупатель из РФ уже ничего не сможет, поскольку юридически является просто бывшем сотрудником, а не собственником.

Если говорить в целом, абхазский вариант - способ купить машину для отчаянных авантюристов, которые имея минимальное количество денег категорически отказываются ездить на "Логане" или "Солярисе". В основном этим путем идут небогатые жители южных регионов России, желающие почти даром получить премиальный автомобиль. Хотя в Москве и Петербурге машины с абхазским учетом тоже встречаются регулярно.