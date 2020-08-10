Акция кешбэка за туры по России продлится неделю

Акция кешбэка за туры по России стартует в ближайшие дни и будет длиться неделю, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Акция будет длиться 5-7 дней. Тур нужно успеть забронировать в этот период", - сказал он в ходе пресс-конференции в центральном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Таким образом, акция будет проводиться как недельная распродажа туров. Для разъяснения турбизнесу и туристам условий участия в акции ОНФ запустил "горячую линию".

Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании с вице-премьерами с участием премьер-министра Михаила Мишустина в понедельник, программа кешбэка за туры по РФ стартует в ночь с 20 на 21 августа.

Приобрести тур можно на сайтах туроператоров, участвующих в акции. Туры можно бронировать до 21 декабря этого года, продолжительностью не менее 5 дней.

В зависимости от стоимости тура путешественникам будет возвращено до 15 тысяч рублей, что составляет до 20 процентов стоимости тура.