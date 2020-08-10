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10 августа 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 7 августа 2020 года № 459-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 3 пункта 1.2 после слов "новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" дополнить словами "(далее - коронавирусная инфекция)";

2) в пункте 4 слова "от поездок за пределы Российской Федерации и другие субъекты Российской Федерации в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru), а также" исключить;

3) подпункт "а" пункта 6 признать утратившим силу;

4) в пункте 9 слова "на открытых спортивных площадках и стадионах" заменить словами "граждан 18 лет и старше";

5) пункт 10 признать утратившим силу;

6) подпункты "а", "б" и "е" пункта 11 признать утратившими силу;

7) подпункты "а" и "ж" пункта 12 признать утратившими силу;

8) в пункте 14.1:

подпункты 2 и 3 признать утратившими силу;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) предоставление услуг плавательных бассейнов.";

9) пункт 14.5 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) с 8 августа 2020 года по 21 августа 2020 года.".

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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