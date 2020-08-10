Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

47-летний британский актер театра, кино и ТВ Дэвид Джуд Хейворт Лоу теперь шестикратный отец. О чем общественность информирует Freenews.live.

Поясняя: за новость о прибавлении в семействе Джуда нужно благодарить папарацци, которые на минувшей недели засекли Лоу и его вторую супругу, психолога Филиппу Коэн, на прогулке в Лондоне. При этом у Коэн уже не было и намека на беременность.

О том, что Коэн на сносях, стало доподлинно известно в июне - тоже благодаря снимкам папарацци. Хотя первые ласточки в ту сторону пролетели еще весной.

Когда родился младенец, как назвали и даже какого он пола - неизвестно, родители произошедшее упорно не комментируют.

С 1997 по 2003 год Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, в этом браке родились трое детей. Еще один имеется у Лоу от модели Саманты Берк, еще один - от певицы Кэтрин Хардинг.

На Коэн актер женился в апреле прошлого года. Чему предшествовал четырехлетний роман.

А мы тем временем предлагаем еще раз насладиться свежим локализованным трейлером хоррор-сериала "Третий день" с Лоу.

Ранее сообщалось, что отцом в четвертый раз стал 62-летний человек-мем Валерий Сюткин.