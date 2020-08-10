Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: Нет пределов человеческой мерзости

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов возмутился работой бригады арбитров на матче "Спартак" - "Сочи", где в ворота красно-белых были поставлены сразу два необоснованных пенальти.

После окончания матча "Спартак" - "Сочи" (2:2), корреспондент "РГ" дозвонился до одного из лучших арбитров страны прошлых лет Сергея Хусаинова, чтобы узнать его мнение о том безобразии, которое устроила бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

"В этом матче я хотел бы акцентировать внимание на трех игровых эпизодах, которые справедливее всего говорят о низком уровне квалификации данных арбитров. Это назначение первого и второго пенальти, и еще один эпизод, который произошел далеко от штрафной. Скажу сразу. Оба назначенных в ворота "Спартака" 11-метровых удара не имеют никакого отношения к нарушениям правил. Но что меня больше всего удивило, что человек, который был арбитром в поле и тот, кто сидел перед экраном VAR, принимали одинаковые решения. Это говорит только об одном - эти молодые люди имеют низкое футбольное образование и из-за этого допускают подобные ошибки", - сказал Хусаинов.

Экс-арбитр ФИФА подробно разобрал оба назначенных пенальти.

"Скажу там, в наше время про эти моменты говорили: Тут и бабка бы разобралась. Причем и без VAR. В первом случае защитник "Спартака" играл в мяч, и там никакого нарушения не было. Второй пенальти - игрок "Сочи" ударил по мячу, и по инерции его нога попала в игрока "Спартака". Это естественное столкновение и никакого нарушения правил тут квалифицированный арбитр не заметил бы", - продолжил Хусаинов.

Также он рассказал об еще одном эпизоде в матче, который вызвал возмущение.

"В первом тайме шла верховая борьба между Соболевым и игроком "Сочи". И тут в спартаковца со стороны влетает Мевля и попадает ему локтем в шею. Что решил судья? Он дал спорный мяч! Это элементарнейшее нарушение, а для арбитра это китайская грамота, в которой он никак не может разобраться".

Сергей Хусаинов признался, что после матча у него разрывался телефон. Звонили друзья, знакомые, журналисты.

"Скажу откровенно - мне стыдно от увиденного. Стыдно! За судейский корпус. Какой смысл команде играть, когда вот такое происходит? Хочу закончить свое выступление цитатой от Анатолия Бышовца. Нет пределов человеческой мерзости", - сказал Хусаинов.