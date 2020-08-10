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10.08.2020 19:50
Рубрика: Легковые авто

Hyundai представил "электрический" бренд, анонсированы три модели

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai объявила о создании нового бренда. Теперь электрические "корейцы" будут продаваться под маркой IONIQ (пишется почему-то большими буквами).

Фото: iStock
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В течение ближайших четырех лет должны появиться три первые модели IONIQ, дизайн которых будет ультрасовременным, но при этом с чертами моделей прошлых лет. План таков: в начале 2021-го стартуют продажи среднеразмерного кроссовера IONIQ 5.

Как он будет выглядеть, мы уже видели: помните прошлогодний концепт Hyundai 45 в стиле 70-х? Спустя год дебютирует седан IONIQ 6, повторяющий в общих чертах концепт Prophecy. Ну а в начале 2024-го к этой парочке добавится большой внедорожник IONIQ 7, который пока можно увидеть лишь частично затемненным на единственной картинке.

Модели бренда будут созданы на новой электрической платформе E-GMP, которая обеспечит большой запас хода и быструю зарядку. Внутри электрические IONIQ будут серьезно отличаться от того, что выпускает Hyundai сейчас. Производитель обещает кресла со множеством регулировок, беспроводное подключение гаджетов и выдвижной перчаточный ящик а-ля комод.

Насчет IONIQ у корейцев больше планы. К 2025 году Hyundai планирует продать не менее миллиона электромобилей в год, захватив 10% мирового рынка.

#Hyundai