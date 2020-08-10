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10.08.2020 07:19
Рубрика: В мире

Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый рейс после возобновления международного авиасообщения вылетел из Москвы в Анталью. Информация об отправке борта FV 5855 размещена на табло аэропорта Шереметьево.

Фото: iStock
Россия возобновит полеты на курорты Турции с 10 августа

"У самолета авиакомпании "Россия" полная загрузка. Выкуплены все 510 билетов в экономическом и 12 в бизнес-классе. В Анталью летит Boeing 747", - со ссылкой на пресс-секретаря компании пишет ТАСС.

С сегодняшнего дня Россия возобновила авиасообщение с курортными городами Турции: Антальей, Бодрумом и Даламаном. В течение дня самолеты по этим направлениям вылетят также из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В марте пандемия коронавируса заставила прервать международное авиасообщение. Тогда в разы сократились и перелеты по России. С первого августа страна вновь вернулась к международным полетам. Наряду с Турцией туристам доступна Великобритания. Открыта и Танзания, но пока нет таких рейсов. С 15 августа возобновятся полеты между Россией и Швейцарией.

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