Как будут работать передвижные станции ТО автомобилей в регионах

Из-за режима самоизоляции на многих станциях техобслуживания собираются очереди: особенно это актуально в небольших городах, куда съезжаются автовладельцы из сельской местности. Для отдаленных районов решено было использовать мобильные комплексы ТО.

Как устроена такая передвижная станция? Как правило, базируются комплексы на грузовых автомобилях КаМАЗ. Облегченные версии встречаются на основе микроавтобусов Ford, Fiat, Volkswagen, Iveco, пишет aif.ru.

Когда такой комплекс прибывает на место, он разворачивает работу на специально подготовленной площадке со всеми коммуникациями. Как правило, для этого используются старые ангары или производственные помещения. Важное требование - в этих местах должны быть оборудованы площадки для стендовых испытаний тормозных систем, подъездные пути и стоянка для неисправных машин.

Мобильный комплекс может работать в течение нескольких недель, а затем перебазироваться на другое место. Крупные транспортные компании могут вызвать к себе подобную станцию. Например, для того чтобы обслужить комплексно весь автопарк предприятия.

Процесс техосмотра не отличается от того, что происходит в обычных стационарных пунктах. Мобильный комплекс оборудован двумя рабочими местами. Но при необходимости там может работать и один специалист, имеющий профильное образование и водительское удостоверение.

Компания, эксплуатирующая подобный мобильный комплекс, должна получить аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков. Передвижные станции ТО используются в Москве с 2012 года. Теперь они будут встречаться и в регионах.