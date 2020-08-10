Вот конкретный пример. Некая гражданка Боровкова припарковалась на одной из столичных улиц. А потом получила "письмо счастья" со штрафом в 3 тысячи рублей. Якобы за парковку под знаком "остановка запрещена". Но она точно помнит, что знак был обращен в противоположном направлении и она припарковалась уже за ним. То есть под действие этого дорожного ограничителя она не попадала.
И она обжаловала штраф. Но исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции рассмотрел жалобу в отсутствие заявителя. При этом, по непонятной причине, изменил адрес места совершения нарушения, указав не ту улицу, где была припаркована машина, а проезд к ней, где действительно установлен знак "стоянка запрещена". Также он оставил постановление в силе.
Тогда Боровкова обратилась в суд. Но все суды оставили решение замначальника инспекции без изменения. Однако с этим не согласился Верховный суд.
Он указал, что постановление о штрафе вынесено в упрощенном порядке. Само нарушение выявлено с помощью программно-аппаратного комплекса. Собственники автомобилей привлекаются к ответственности в упрощенном порядке только в том случае, если нарушение выявлено приборами, работающими в автоматическом режиме. Но ни одним судом не установлено, работал ли этот комплекс в автоматическом режиме, без участия человека.
Также Верховный суд указал, что событие административного правонарушения характеризуется, в том числе, временем и местом его совершения. А вот с местом возникли проблемы.
В фотоматериалах, полученных с помощью аппаратно-программного комплекса, фигурирует один адрес. Но знаков, запрещающих там стоянку, на месте нет. Чиновник, не поставив в известность обвиняемую, изменяет адрес места совершения нарушения на другой. При этом никаких доказательств, на основании которых он посчитал, что машина стояла в другом месте, инспектор в своем решении не приводит.
Но эти обстоятельства, на которые не раз указывала Боровкова, также не были изучены судебными инстанциями и надлежащей оценки не получили.
Также Верховный суд обратил внимание, что вышестоящим должностным лицом жалоба на постановление была рассмотрена без участия гражданина, привлекаемого к ответственности. При этом никаких сведений об извещении Боровковой в установленном порядке, а также ее ходатайства о рассмотрении дела в ее отсутствие к делу не приложено.
Учитывая все это, Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в районный суд, указав все моменты, которые необходимо изучить и дать им соответствующую оценку. В том числе установить, извещался ли заявитель о времени и месте рассмотрения его жалобы.
Надо сказать, что Верховный суд уже не раз указывал на необходимость проверки всех обстоятельств дела. И постепенно судебная практика отходит от слепого доверия тому, что написано в постановлении или протоколе. Так, например, не столь давно около столичного метро "Динамо" знак, запрещающий остановку и стоянку, был развернут так, что непонятно, на что он распространяет свое действие. В итоге оттуда эвакуировали огромное количество машин и оштрафовали большое количество автовладельцев. Но справедливости удалось добиться, даже не доходя до Верховного суда. Хотя понятно, что обжаловали незаконно наложенное на них наказание единицы.
И это, кстати, тоже большая проблема. Между тем активная позиция автомобилистов вполне может заставить должностных лиц поумерить пыл и хотя бы начать изучать обстоятельства совершения нарушений перед тем, как выписать штраф. Кстати, рабочая группа Общероссийского народного фронта уже предложила штрафовать чиновников, вынесших незаконный штраф. Как говорится - штраф за штраф.