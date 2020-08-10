Знака нет, а нарушение есть. С таким положением дел довольно часто сталкиваются автовладельцы. Знак мог упасть, его могло развернуть ветром, но чиновники в своих кабинетах судят только по фотографии машины, которая стоит там, где, по мнению чиновников, остановка запрещена. Это касается не только парковки. Водителей наказывают за движение по односторонней дороге во встречном направлении. Но проблема в том, что в том месте, где они выезжали на эту дорогу знака, предупреждающего об особенностях движения по этой улице не было. Бывает штрафуют за превышение скорости там, где знака, ограничивающего скорость тоже нет. Но на схеме движения он есть. Причем доказывать, что знака в момент якобы совершения нарушения не было, приходится самим автовладельцам. И зачастую решается это уже в суде. И даже Верховному суду приходится рассматривать столь, казалось бы, несложные дела.

Машину забирают за нарушение правил парковки. Но запрещающего знака не видно. А был ли он? Фото: Александр Корольков/РГ

Вот конкретный пример. Некая гражданка Боровкова припарковалась на одной из столичных улиц. А потом получила "письмо счастья" со штрафом в 3 тысячи рублей. Якобы за парковку под знаком "остановка запрещена". Но она точно помнит, что знак был обращен в противоположном направлении и она припарковалась уже за ним. То есть под действие этого дорожного ограничителя она не попадала.

И она обжаловала штраф. Но исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции рассмотрел жалобу в отсутствие заявителя. При этом, по непонятной причине, изменил адрес места совершения нарушения, указав не ту улицу, где была припаркована машина, а проезд к ней, где действительно установлен знак "стоянка запрещена". Также он оставил постановление в силе.

Тогда Боровкова обратилась в суд. Но все суды оставили решение замначальника инспекции без изменения. Однако с этим не согласился Верховный суд.

Он указал, что постановление о штрафе вынесено в упрощенном порядке. Само нарушение выявлено с помощью программно-аппаратного комплекса. Собственники автомобилей привлекаются к ответственности в упрощенном порядке только в том случае, если нарушение выявлено приборами, работающими в автоматическом режиме. Но ни одним судом не установлено, работал ли этот комплекс в автоматическом режиме, без участия человека.

Также Верховный суд указал, что событие административного правонарушения характеризуется, в том числе, временем и местом его совершения. А вот с местом возникли проблемы.

Никаких доказательств, на основании которых он посчитал, что машина стояла в другом месте, инспектор в своем решении не приводит

В фотоматериалах, полученных с помощью аппаратно-программного комплекса, фигурирует один адрес. Но знаков, запрещающих там стоянку, на месте нет. Чиновник, не поставив в известность обвиняемую, изменяет адрес места совершения нарушения на другой. При этом никаких доказательств, на основании которых он посчитал, что машина стояла в другом месте, инспектор в своем решении не приводит.

Но эти обстоятельства, на которые не раз указывала Боровкова, также не были изучены судебными инстанциями и надлежащей оценки не получили.

Также Верховный суд обратил внимание, что вышестоящим должностным лицом жалоба на постановление была рассмотрена без участия гражданина, привлекаемого к ответственности. При этом никаких сведений об извещении Боровковой в установленном порядке, а также ее ходатайства о рассмотрении дела в ее отсутствие к делу не приложено.

Учитывая все это, Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в районный суд, указав все моменты, которые необходимо изучить и дать им соответствующую оценку. В том числе установить, извещался ли заявитель о времени и месте рассмотрения его жалобы.

Надо сказать, что Верховный суд уже не раз указывал на необходимость проверки всех обстоятельств дела. И постепенно судебная практика отходит от слепого доверия тому, что написано в постановлении или протоколе. Так, например, не столь давно около столичного метро "Динамо" знак, запрещающий остановку и стоянку, был развернут так, что непонятно, на что он распространяет свое действие. В итоге оттуда эвакуировали огромное количество машин и оштрафовали большое количество автовладельцев. Но справедливости удалось добиться, даже не доходя до Верховного суда. Хотя понятно, что обжаловали незаконно наложенное на них наказание единицы.

И это, кстати, тоже большая проблема. Между тем активная позиция автомобилистов вполне может заставить должностных лиц поумерить пыл и хотя бы начать изучать обстоятельства совершения нарушений перед тем, как выписать штраф. Кстати, рабочая группа Общероссийского народного фронта уже предложила штрафовать чиновников, вынесших незаконный штраф. Как говорится - штраф за штраф.