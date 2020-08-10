Kia назвала российские цены и комплектации нового конкурента Camry

Продажи Kia K5 в России стартуют 1 сентября. А за три недели до этого компания распространила цены и комплектации новинки, и новая модель оказалась дороже Optima, которую она и заменит на российском рынке. Впрочем, как справедливо отмечают в компании, К5 обладает "концептуальным, техническим и эмоциональным превосходством" над своей предшественницей. Поэтому мало кто сомневался, что и в цене новинка ее превзойдет.

Уже в "базе" у K5 будут доступны светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности. В список функций, обеспечивающих помощь водителю, вошли системы курсовой устойчивости (ESC) и давления в шинах (TPMS), фирменная интегрированная система активного управления шасси (VSM), ассистент старта на подъеме (НАС), система предупреждения об экстренном торможении (ESS) и круиз-контроль. Есть аудиосистема с 6 динамиками и возможностью подключения мобильного телефона в режиме Hands free. Все стеклоподъемники оснащаются электроприводом. Кроме того, все К5 получат систему выбора режимов движения Drive Mode Select.

В "зимний" пакет входят подогревы передних сидений и форсунок стеклоомывателя, обогреваемые боковые зеркала с электроприводом регулировки. За климат в салоне отвечает кондиционер. Во всех версиях машина снабжена полноразмерной запаской на легкосплавном диске.

В начальной комплектации Classic будет тканевая отделка салона, приборная панель Supervision с цветным TFT-дисплеем на 4,2 дюйма и 16-дюймовые легкосплавные литые диски. Такая машина с обновленным двигателем 2,0 MPI с распределенным впрыском (150 л.с. и 192 Нм) и 6-ступенчатым классическим "автоматом" стоит 1 489 900 рублей.

В версии Comfort за 1 609 900 рублей предложены светодиодные противотуманные фары, подогреваемый руль и рукоятка селектора с кожаной отделкой, двухзонный автоматический климат-контроль и автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла. В салоне появится мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем на 8 дюймов с возможностью голосового управления. Доступны электропривод складывания зеркал, передние и задние датчики парковки и камера заднего вида с динамическими направляющими линиями.

Фото: Пресс-служба Kia

Комплектация Luxe отличается, в первую очередь, дисками большей размерности, бесключевым доступом, кожаным салоном, хромированными ручками дверей, отдельными дефлекторами системы вентиляции и двумя разъемами USB для задних пассажиров. С 2-литровым мотором такие седаны стоят 1 709 900 рублей, с агрегатом 2,5 GDI (194 л.с. и 246 Нм) и 8-диапазонным "автоматом" - 1 839 900 рублей.

Еще больше опций безопасности и комфорта предусмотрено в комплектации Prestige. Они стоят от 1 799 900 до 1 929 900 рублей в зависимости от оснащения. Версия Style за 1 849 900 и 1 979 900 рублей отличается рядом элементов дизайн-пакета GT Line и улучшенным набором мультимедийных возможностей. Сама комплектация GT Line предлагается за 2 109 900 рублей с мотором 2.5. У таких седанов, например, есть вентиляция передних сидений и система безопасного выхода.

А максимальная версия GT Line+ с интеллектуальным круиз-контролем (SCC) с функцией возобновления движения, системами предотвращения фронтального столкновения и выезда из полосы движения, контроля внимания водителя, ассистентами движения в полосе и управления дальним светом. В салоне будет цветной проекционный дисплей. Заплатить за топ-оснащение просят 2 199 900 рублей.

Напомним, Optima можно купить в РФ по цене от 1 364 900 до 2 074 900 рублей.

Производитель обещает соблюдать гарантию на K5 в течение 5 лет или 150 000 км пробега.