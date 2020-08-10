Lada увеличила гарантию на свои модели. Но не бесплатно

Lada сообщила о новой программе обслуживания автомобилей, согласно которой можно продлить гарантию на силовой агрегат, подвеску и электронику ещё на год. Но для этого придётся выполнить ряд условий и доплатить.

Для участия в программе при покупке нового автомобиля Lada необходимо будет заплатить дополнительные 9 000 рублей, а если автомобиль покупался подержанным, но при этом он на гарантии, то 10 000 рублей.

Программа "Ещё один год под защитой" распространяется на автомобили, которые в течение гарантийного срока (два года на Lada 4x4 и Niva, три года - на остальные модели), предусмотренного производителем, проходили все регламентные процедуры техобслуживания в авторизованных дилерских центрах.

Кроме дополнительного года гарантии владелец автомобиля Lada получает доступ к сервису помощи на дорогах Road Assistanse, который активен в 101 городе России.